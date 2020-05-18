«Газпром» приступил к проектным работам по газопроводу «Сила Сибири - 2»

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» приступила к проектно-изыскательным работам по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

«Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», - отметил Миллер.

По его словам, трубопровод может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай. При этом газ Ямала будет поставляться также в Европу и Азию.

Напомним, что в декабре 2019 года года состоялось открытие участка магистрального газопровода по восточному маршруту «Сила Сибири». Его протяженность составляет около 2200 километров. Трубопровод следует от Чаяндинского месторождения в Якутии и достигает Благовещенска. По нему транспортируется сырье, добытое в Иркутском и Якутском центрах добычи. Газ доставляют российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай.

В марте «Газпром» принял решение проложить транзитный трубопровод «Сила Сибири-2» в Китай через Монголию.