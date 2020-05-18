В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Большинство введенных в Свердловской области ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, включая масочный режим и обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, продлены до 25 мая. Такое заявление сделал глава региона Евгений Куйвашев.

«Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая», - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор при этом добавил, что сделал исключение для медицинских организаций: с 19 мая будет возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах. Смогут продолжить работу все организации, имеющие медицинскую лицензию, включая частные клиники и косметологии.

Также Куйвашев напомнил, что в Свердловской области разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но при соблюдении санитарных норм.

Согласно последней информации, общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 2861. Всего в России зафиксировано 290 678 случаев заболевания коронавирусом.