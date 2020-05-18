Иммунолог призвал мир готовиться к новой эпидемии

Вслед за пандемией коронавирусной инфекции мир может столкнуться с эпидемией туберкулеза. С таким прогнозом выступил украинский иммунолог Олег Назар.

Эксперт считает, что борьба с COVID-19 отвлекает врачей от проведения плановой вакцинации населения. Из-за этого на Украине и в мире туберкулезом могут заболеть около шести миллионов человек, считает медик.

«У нас постоянно идет плановая вакцинация БЦЖ, которая остается с человеком всю жизнь. Кроме того, эта вакцина стимулирует иммунную систему и используется еще как естественный иммуностимулятор. COVID-19 перетянул на себя все внимание. Соответственно, растет количество невакцинированных, а значит, и тех, кто потенциально может заболеть туберкулезом», - рассказал специалист в интервью изданию Obozrevatel.

Олег Назар предположил, что большое количество умерших в западных странах отчасти связано с тем, что в Европе и США вакцинацию БЦЖ давно не проводят.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус предположил, что популярный состав вакцины, использующийся для прививания от туберкулеза, может способствовать облегчению протекания коронавирусной инфекции и формирует позитивный иммунный фон в организме.

Существует вероятность, что благодаря массовой обязательной вакцинации БЦЖ в России, течение заболевания у инфицированных жителей страны пройдет более благополучно, заявил он.

Специалист выразил надежду, что повсеместно сделанные прививки поспособствуют меньшему по сравнению с Европой числу заражений, а также удержат на минимальном уровне процент реанимационных и тяжелых случаев протекания COVID-19.