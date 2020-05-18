Ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение

Высокое потребление - более трех порций в день - ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное старение. К такому выводу пришли испанские ученые из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры.

Согласно результатам проведенного исследования, употребление подобной пищи связано с уменьшением теломер - концевых участков хромосом, являющихся маркерами возраста клеток.

Ведущий автор работы, профессор Университета Наварры Амелия Марти утверждает, что размер теломер может уменьшаться как естественным образом в результате старения, так и преждевременно - в связи с некачественным питанием.

К ультрапереработанным продуктам специалисты отнесли те, в которых содержится длинный список добавок (пять и более) - ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, консервантов и так далее.

Таким образом, к еде, способствующей преждевременному старению, можно отнести газированные напитки, обработанное мясо (колбасы, сосиски, котлеты из бургеров), магазинную пиццу и выпечку, молочные коктейли и молочные десерты, большую часть сладких и сухих завтраков, сообщает La Vanguardia.