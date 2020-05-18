Путин и Алиев поручат оперативно решить вопрос возвращения домой граждан Азербайджана из России

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, пытающихся выехать домой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», - сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.