Путин и Алиев поручат оперативно решить вопрос возвращения домой граждан Азербайджана из России
Президенты провели телефонную беседу, разговор состоялся по инициативе российской стороны.
© Фото: Пресс-служба президента
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, пытающихся выехать домой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы», - сказано в сообщении.
В пресс-службе Кремля отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.