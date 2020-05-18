СК России просит разрешения на возбуждение уголовных дел против семи судей

В следующую среду, 27 мая, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление Следственного комитета России о согласии на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей из разных регионов страны.

На сайте коллегии говорится, что, даже покинув должность, судьи остаются спецсубъектами, поэтому для того, чтобы возбудить против них уголовное дело, необходимо специальное разрешение.

В списке СК - бывшие судьи из Москвы, Подмосковья, Новосибирска, Оренбурга, Воронежа, Смоленска, Ростова.

Судью из Новосибирского областного суда просят привлечь к ответственности на превышение должностных полномочий, судей из Оренбурга, Воронежа и Смоленска - за нарушения правил дорожного движения, в результате которых был причинен тяжкий вред здоровью людей. Судей из Москвы и Ростова подозревают в мошенничестве, а судью из Подмосковья - в разбое.