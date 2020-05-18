Сочинский «бегун» рассказал, зачем покинул здание обсерватора

Суд наказал уроженца Иркутска за то, что он, находясь в обсерваторе в Сочи, нарушил карантин и попытался убежать от сотрудников Росгвардии. За эти правонарушения молодой человек получил трое суток административного ареста и штраф в размере 15 тысяч рублей.

«В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей и административного ареста на срок трое суток», - говорится в сообщении суда.

Эту же информацию «Звезде» подтвердил и сам нарушитель. Однако молодой человек заявил, что не согласен с решением суда, объяснив свою позицию тем, что вышел на улицу после того, как услышал сигнал пожарной тревоги.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в сочинском обсерваторе. На нем запечатлено, как к неизвестному мужчине, стоящему у подъезда, обращается росгвардеец и показывает на здание, куда тот должен был вернуться. Вместо того, чтобы последовать совету стража порядка, молодой человек начал убегать. Совершив небольшой круг по двору, он все же забежал обратно в здание. При этом очевидцы происходящего поддерживали бегуна аплодисментами и выкриками.