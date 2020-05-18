У шести депутатов Госдумы выявлен коронавирус

У шести депутатов Госдумы тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщила советник спикера Анастасия Кашеварова.

Она отметила, что двое депутатов уже были выписаны из больниц, двое госпитализированы, еще двое лечатся дома.

Также, как сообщают РИА Новости, Кашеварова заявила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поговорил по телефону с заболевшей Оксаной Пушкиной. Депутат от «Единой России» в настоящее время находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме.