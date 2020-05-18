Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Условлено о продолжении регулярного диалога на различных уровнях», - информирует Кремль.

Кроме того, главы двух государств обсудили важность дальнейшего сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин. Также была подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса.

Владимир Путин поблагодарил турецких партнеров за содействие в возвращении на родину соотечественников, находящихся в Турции, а также за оказание гуманитарной помощи некоторым регионам РФ.