Глава Роспотребнадзора рассказала, когда откроются кинотеатры и спортзалы

Первоначальное снятие ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, предполагает разрешение прогулок по два человека и занятия спортом на улице. Кинотеатры и спортзалы смогут начать работу только тогда, когда будут пройдены все три этапа ослабления карантинных мер. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире телеканала «Россия 24» она заявила, что на втором этапе снятия ограничений начнут работу магазины и заведения в сфере услуг. На третьем - прогулки в обычном режиме, но при условии соблюдения дистанции.

Глава Роспотребнадзора добавила, что на всех этапах будет обязательным использование защитных масок в общественных местах.

По последним данным, в России зафиксировано 290 678 случаев заражения коронавирусом, 70 209 человек выздоровели, 2722 пациента скончались.