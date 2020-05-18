В NASA представили правила освоения Луны

Международные правила по освоению Луны и добыче полезных ископаемых на ее территории представлены в соглашении Artemis Accords. Документ опубликован на официальном сайте NASA.

В соглашении вводится понятие «безопасных зон», которые будут обозначаться рядом с лунными базами. Также в соглашении предлагается публичный обмен научными данными и разработками, а также регистрация космических аппаратов.

«Уведомление и координация между странами-партнерами в отношении соблюдения таких зон безопасности позволят предотвратить вредное вмешательство», - говорится в Artemis Accords.

В соглашении прописано, что странам-участникам разрешается добыча и использование ресурсов Луны, что является важной частью исследования космического пространства.

Согласно документу, участники соглашения будут обязаны защищать места и артефакты на Луне, имеющие историческую ценность, а также утилизировать неиспользуемую аппаратуру, чтобы избежать скопления космического мусора.

Ранее в NASA заявили, что Россия отвечает всем необходимым условиям для сотрудничества в программе по технологическому освоению Луны. Одним из главных условий является готовность открыто публиковать научные знания и обеспечивать прозрачность работы, что РФ всегда соблюдала, уточнили в NASA.