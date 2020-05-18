Мишустин утвердил перечень болезней, из-за которых во время пандемии медикам положена страховка

В России утвержден перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медицинские работники получат страховку в размере более 68 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Также он напомнил, что в случае, если болезнь приведет к смерти или инвалидности, выплаты будут существенно выше.

«Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам», - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что за май кабмин выделил регионам более 22 миллиардов рублей на выплаты медикам. Мишустин подчеркнул, что контроль за тем, чтобы врачи получили средства, постоянный.

Глава правительства добавил, что задержки выплат в данной ситуации недопустимы, потому что медики рискуют жизнью и практически живут на работе.

«Выполнение обязательств перед ними - это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений», - сказал Мишустин.

Премьер призвал руководителей медучреждений проконтролировать, чтобы выплаты получил каждый сотрудник.