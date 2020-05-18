Нападение медведя на жителя Ярославля прямо в городе попало на видео
Дикий зверь нанес молодому человеку незначительные травмы, пострадавшему оказали помощь медики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Robert Balog, Pixabay
RU_CHP: Первый по происшествиям, VK; Владимир Назаров, VK
Житель Ярославля случайно снял на видео медведя, прогуливающегося по улицам города. Кадры необычного происшествия были размещены в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как дикий зверь бежит по населенному пункту вдоль трамвайных путей.
Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что после этого животное напало на человека. Зверь укусил случайного прохожего за бедро и оставил несколько царапин. Молодому человеку помогли в травмпункте. Кадры этого инцидента сняли камеры наружного видеонаблюдения.
Где медведь находится в настоящий момент - неизвестно.