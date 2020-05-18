Отрезаны от большой земли: волна паводков накрыла несколько российских регионов

Сразу в нескольких российских регионах обострилась ситуация с паводками. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в трех районах Коми. Жители республики готовятся к пику половодья. В зоне подтопления уже оказались 300 домов. Спасатели приступили к эвакуации местных жителей.

Из затопленных районов людей вывозят на лодках и отправляют в пункты временного размещения. На реках установлено круглосуточное дежурство, а на наиболее опасные участки подвозят мешки с песком для возведения дамб.

Отрезанными от большой земли оказались и несколько поселков на Колыме. Вода размыла дорогу в Магадан. Проехать по ней теперь не могут даже фуры.

В Свердловской области, где нарушено автомобильное сообщение с несколькими населенными пунктами, организована лодочная и паромная переправа.

Сложная обстановка и в Архангельской области. В зоне паводка оказались 8 районов региона. Связи и электричества нет в нескольких деревнях. Ожидается, что спад воды начнется 20 мая.