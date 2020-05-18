Возвращение к жизни: Италия отменяет большую часть ограничений, вызванных коронавирусом

Власти Италии заявили о снятии значительной части ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Жителям страны позволят выйти из своих домов, посетить парикмахерские, магазины, навестить родственников и друзей. Однако, сделать это можно будет только в пределах региона проживания.

Объясняя решение властей, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство страны полностью отдает себе отчет о возможных последствиях, но и ждать появления действенной вакцины страна тоже не может, добавил политик.

С понедельника полноценно заработают бары, кафе и рестораны, которые до этого работали исключительно на вынос. При этом всех посетителей обяжут носить медицинские маски, перчатки и соблюдать меры социального дистанцирования. Соответственным образом в залах будут расставлены столики и стулья, пояснили рестораторы.

Кроме того, с 18 мая откроют свои двери магазины розничной торговли, аутлет-центры и крупные торгово-развлекательные центры. Правда, вход в них будет ограничен и все посетители будут обязаны носить защитные маски, сообщает РИА Новости.

Всего, по данным национальной ассоциации коммерсантов Concommercio, с понедельника возобновят работу 800 тысяч предприятий. С 15 июня планируется возобновить работу кино и театров, при этом рассадка зрителей в залах будет осуществляться с соблюдением норм дистанцирования. На последнем этапе послаблений итальянцам позволят перемещаться по стране без пропуска.

Все это время эксперты будут оценивать результаты подобных действий, добавил Конте. Если все будет хорошо, власти Италии откроют внешние границы, добавил премьер-министр. По его словам, это создаст предпосылки для возобновления туристического потока.

Ослабление ограничительных мер в Италии стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки, пояснили в правительстве страны. На минувшей неделе число выздоровевших от коронавируса превысило половину от общего числа случаев инфицирования.