Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана

Президент России Владимир Путин в ходе видеообщения с руководством и общественностью Дагестана поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений в республике.

В рамках мероприятия глава государства также заявил, что Роспотребнадзор должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе.

Ситуацию с COVID-19 в Дагестане Путин назвал непростой, отметив, что система здравоохранения в республике работает напряженно.

По словам президента, количество смертей от коронавируса в регионе увеличивается, в том числе, из-за самолечения и позднего обращения к врачам. В то же время глава государства пообещал, что республика получит всю необходимую помощь для борьбы с опасной инфекцией.