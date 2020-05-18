Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана
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Президент России Владимир Путин в ходе видеообщения с руководством и общественностью Дагестана поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений в республике.
В рамках мероприятия глава государства также заявил, что Роспотребнадзор должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе.
Ситуацию с COVID-19 в Дагестане Путин назвал непростой, отметив, что система здравоохранения в республике работает напряженно.
По словам президента, количество смертей от коронавируса в регионе увеличивается, в том числе, из-за самолечения и позднего обращения к врачам. В то же время глава государства пообещал, что республика получит всю необходимую помощь для борьбы с опасной инфекцией.