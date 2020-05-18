Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с руководством и общественностью Дагестана назвал непростой ситуацию с коронавирусом в республике. Глава государства также заявил, что система здравоохранения в регионе работает напряженно.

При этом российский лидер подчеркнул, что количество смертей от COVID-19 в Дагестане увеличивается, в том числе, из-за самолечения и позднего обращения к врачам. В то же время президент пообещал, что регион получит всю необходимую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, отметив необходимость максимально быстрого решения вопроса с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей в республике.

Владимир Путин, со ссылкой на жителей Дагестана, обратил внимание местных властей, что в регионе не всегда можно получить медицинскую помощь. После этого глава государства призвал проанализировать, как исполняются рекомендации по ограничительным мерам.

Президент РФ также попросил мусульман прислушаться к муфтиям и отпраздновать Ураза-байрам дома, отметив, что опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию.