Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома

Президент России Владимир Путин обратился к российским мусульманам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома и отказаться от коллективных молитв. Заявление он сделал во время видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана на фоне ситуации с коронавирусом.

Путин отметил, что понимает, какое значение имеет этот праздник для жителей республики. Тем не менее он подчеркнул, что и священнослужители просят последователей ислама провести этот день дома, не собираться большими компаниями и отказаться от коллективных молитв.

По словам президента, ситуация с COVID-19 в республике остается непростой. Регион занимает пятое место в стране по количеству зараженных.

Исламский праздник Ураза-Байрам отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году он приходится на 24-26 мая.