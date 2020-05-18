Сводный отряд МО РФ форсирует Енисей: кадры марш-броска в Красноярском крае

Колонны военной техники в ходе первого дня преодолели свыше 300 километров пути и организовали паромную переправу через реку Енисей вблизи населенного пункта Енисейский.

«Сводным подразделением войск Центрального и Западного военного округа выполняется марш комбинированным способом с использованием воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Сегодня преодолели барьерный рубеж - реку Енисей. Погрузка на баржу-площадку выполнялась техникой своим ходом с использованием специальных трапов. Войска готовы к таким передвижениям, они обучены для этих целей», - рассказал начальник управления транспортного обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Тарас Васильев.

Подразделениям необходимо совершить марш в район населенного пункта Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края по маршруту протяженностью более 600 километров.

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на тысячу койко-мест.