«Две минуты буквально»: продюсер Илья Бачурин рассказал о бесплатном тестировании на COVID-19 в Москве

Известный российский продюсер Илья Бачурин сдал бесплатный анализ на коронавирус. Ранее власти Москвы запустили масштабное тестирование на COVID-19 для жителей города.

По словам Бачурина, тест на опасную инфекцию не отнял у него много времени.

«Мне на почту пришло приглашение. Я не слышал, что это будет делаться массово, но тут же отреагировал, нажал на кнопочку "регистрация". Получил приглашение прийти на обследование в числе первых и сейчас очень быстро, за две минуты буквально, сдал и кровь, и мазки из носа и из горла», - рассказал он.

Продюсер считает, что такая услуга от властей столицы является очень своевременной, поскольку у многих заразившихся болезнь протекает в скрытой форме.

«Учитывая, сколько людей болеют бессимптомно, мне кажется, что такая всеобщая сдача анализов просто необходима и это очень крутая опция. Для меня это не стоило никаких затрат и трудозатрат, в том числе по времени, зато я теперь буду знать точно - болел, болею или уже переболел... Я рад и благодарен такой возможности. Действительно, очень круто. Я не слышал, чтобы еще где-то такое делали. В каких-то городах других, больших мегаполисах... Здорово, когда город так централизован и берется помочь», - уверен Илья Бачурин.

В понедельник, 18 мая, стало известно, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве за минувшие сутки стало самым низким с начала текущего месяца и составило 3 238.

Если говорить о ситуации по России, то в нашей стране третий день подряд фиксируют менее десяти тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего к настоящему моменту на территории РФ зарегистрировано 290 678 случаев заболевания COVID-19.