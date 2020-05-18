Стали известны подробности о погибших в ДТП под Курганом

Смертельное столкновение двух легковых автомобилей в Куртамышском районе Курганской области произошло около 22 часов 25 минут на 15 километре автодороги Куртамыш – Прорывное. Об этом сообщила пресс- служба УМВД России по Курганской области.

На данный момент известно, что ДТП произошло с участием Renault Logan и ВАЗ-2114. За рулем иномарки сидел местный житель 1962 года рождения. Отечественной машиной управлял житель села Нижнее Куртамышского района, 1993 года рождения. Оба водителя погибли. Также скончались на месте ДТП два пассажира ВАЗ-2114 –женщина 1997 года рождения и мужчина 1977 года рождения.

«Два несовершеннолетних пассажира автомобиля ВАЗ-2114 при доставлении в Куртамышскую центральную районную больницу скончались в автомобиле скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшая пассажирка ВАЗ-2114 семилетняя девочка находится в реанимации Куртамышской центральной больницы.

Ранее сообщалось, что на месте аварии работают 33 человека и 12 единиц техники. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. По факту лобового столкновения полиция проводит доследственную проверку.