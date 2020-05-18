Попова оценила перспективы снятия ограничений в Москве

Вопрос снятия ограничительных мер в Москве, введенных в связи с пандемией коронавируса, в большей степени является вопросом надежды, чем реального осознания. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это больше вопрос надежды, чем реального осознания. Мы сейчас будем видеть результаты майских праздников, и в зависимости от того, какими они будут, мы сможем ответить на вопрос "когда?"», - сказала руководитель надзорного ведомства.

В понедельник, 18 мая, стало известно, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве за минувшие сутки стало самым низким с начала текущего месяца и составило 3 238.

Если говорить о ситуации по России, то в стране третий день подряд фиксируют менее десяти тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего к настоящему моменту на территории РФ зарегистрировано 290 678 случаев заболевания COVID-19.