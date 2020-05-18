Первый и второй Ил-76 с российскими военнослужащими прибыли из Сербии

В Россию прибыл первый и второй самолет Ил76 воздушно-космических сил России с военнослужащими и спецтехникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие будут переброшены в РФ четырьмя рейсами. Речь идет о 20 военнослужащих и 7 единицах специальной техники.

Российские военные анаходились в Сербии 4 апреля по 16 мая. За это время они провели дезинфекцию в 40 населенных пунктах страны, обработали 376 зданий и сооружений, более 1 млн. 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений, около 500 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.