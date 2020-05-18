Мишустин: 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений из-за COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. По его словам, 27 субъектов уже готовы к постепенному смягчению ограничений.

Мишустин отметил, что это касается регионов, где прирост новых случаев заражения очень низкий.

«Мы видим итог той планомерной работы, которая велась последние два месяца», - сказал он.

Премьер отметил, что режим самоизоляции в стране позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости. Несмотря на это, уточнил Мишустин, ситуация с COVID-19 в стране по-прежнему остается непростой.