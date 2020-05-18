СКР выясняет, как вакцина от гриппа оказалась в лесу под Нижним Новгородом

Доследственную проверку начали в Нижегородской области из-за обнаружения в лесу под Дзержинском коробок с вакцинами от гриппа. Свалку препаратов в минувшее воскресенье обнаружили местные жители.

По информации СМИ, вакцина была рассчитана на период 2019-2020 годов.

«В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу, а лицам, допустившим халатное отношение в своим обязанностям, будет дана юридическая оценка», - заявили в СУ СКР по Нижегородской области.

Региональные власти ранее отметили, что не давали распоряжения об утилизации препарата таким способом. Информацию о ходе проверки по факту произошедшего затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.