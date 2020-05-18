Летчик канадской пилотажной группы сумел катапультироваться перед крушением
Летчик самолета пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds (Снегири), сумел катапультироваться перед крушением своего самолетов. Об этом сообщает телеканал CBC. Катастрофа произошла неподалеку от города Камлупс в провинции Британская Колумбия. К этой минуте информации о состоянии пилота нет, подчеркивают журналисты.
По предварительной информации, самолет рухнул на жилой дом, обломки фюзеляжа повредили крышу. Министерство обороны Канады подтвердило факт потери самолета национальных ВВС, однако о причинах трагедии пока не заявляло.
На месте работают спасатели, пожарные, медики и представители других экстренных служб. Катастрофа произошла сразу после взлета. На опубликованных в Сети кадрах видно, что самолет пошел на вираж, после чего рухнул на землю.