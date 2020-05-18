Песков ответил на вопрос о своем самочувствии
Представитель Кремля продолжает лечение от коронавируса.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса. Ранее стало известно, что представителя Кремля госпитализировали с двусторонней пневмонией.
«Пока лечусь», - ответил он на вопрос ТАСС о своем самочувствии и намерении выписаться из больницы.
Среди высокопоставленных лиц России, помимо Пескова, коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пресс-секретарь президента ранее рассказал, что обсуждал с премьером тактику лечения.