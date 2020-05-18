Минимум в 19 регионах начались проверки из-за невыплаты надбавок борющимся с COVID-19 медикам

Минимум в 19 регионах России начались проверки по сообщениям о невыплате или задержке денежных компенсаций работающим с больными COVID-19 медикам. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Доследственную проверку, в частности, организовали в Красноярском крае, где 17 сотрудников скорой помощи заявили о невыплате им надбавок и нехватке средств индивидуальной защиты. Глава СКР Александр Бастрыкин отдал распоряжение своевременного реагировать на подобные факты. Проверки уже ведутся минимум в 19 регионах, среди которых республика Северная Осетия и Якутия, Мурманская и Новосибирская области, Краснодарский и Пермский край.

В ведомстве добавили, что Бастрыкин также потребовал предоставить информацию о проверке в Нижегородской области, где, согласно сообщения СМИ, в лесу нашли брошенными коробки с вакциной от гриппа с не истекшим сроком годности.