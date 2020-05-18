Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены

Сроки «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая в последние годы проходила в июне, в настоящий момент не определены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, останется ли в графике российского лидера традиционная прямая линия.

В последний раз президент общался с гражданами РФ в таком формате в июне 2019 года. Эта прямая линия стала 17-й по счету с 2001 года.

Как правило, после проведения прямой линии Путин оформляет ряд поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.