Российские ученые предложили новый способ массового тестирования на COVID-19

Ученые из Новосибирска предложили новый способ тестирования на коронавирус на основе уже существующей технологии анализа выдоха человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского отделения Российской академии наук.

«Выдох человека - это сложная смесь из около 750 летучих соединений, так называемый "отпечаток метаболизма". Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной», - объяснили в СО РАН.

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером - компанией ООО «Сайнтификкоин» - был создан специальный газоанализатор, который позволит начать массовое использование такой методики. Первичная диагностика при данном способе будет осуществляться нейросетью.

Прибор имеет компактный вид и уже сейчас он производится на территории Новосибирской области в Академгородке. Благодаря газоанализатору, можно проводить массовую диагностику на COVID-19 в местах большого скопления людей: аэропорты, вокзалы, метро, торговые павильоны, аптеки.