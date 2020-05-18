СМИ: банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

Ассоциация банков России (АБР) направила в Министерство юстиции и Центробанк просьбы разъяснить, каким образом должна будет с 1 июня осуществляться маркировка доходов на счетах российских граждан. По мнению кредитных организаций, существует риск, что под принудительное погашение долгов могут попасть алименты на детей, которые получают должники, что, в свою очередь, запрещено законом.

С 1 июня 2020 года в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», запрещающий судебным приставам взыскивать с граждан РФ за долги социальные пособия, которые им выплачивает государство. Для этих целей вводится специальная маркировка видов дохода россиян. Как считает начальник правового управления АБР Сергей Клименко, проблема может возникнуть в том случае, если денежные средства переводит одно физическое лицо другому, никак не маркируя их. В основном, речь идет об алиментах.

«Когда физлицо платит алименты самостоятельно, оно не указывает код вида дохода. Максимум клиент может написать сообщение получателю. Так называемый иммунитет клиента от некорректного зачисления и списания средств в счет долга так и не появится», - заявил Клименко в беседе с РБК.

Таким образом, уверены специалисты АБР, жалобы клиентов на некорректные списания не прекратятся, а банки будут подвергаться административной ответственности.

В связи с этим кредитные организации просят Министерство юстиции разъяснить, должны ли сами клиенты маркировать такие платежи и несут ли банки ответственность, если алименты будут списаны неправомерно. Также АБР обращается к Минюсту с просьбой не наказывать банки за возможные нарушения правил маркировки в течение трех месяцев после вступления закона в силу.