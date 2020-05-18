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СМИ: банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

Роман Захаров
10:39 18.05.2020
С 1 июня финансовые организации будут обязаны фильтровать денежные поступления на счета своих клиентов для защиты соцвыплат от взысканий по долгам. Однако банки не уверены, что система сможет защитить от списания добровольные алименты на детей.
СМИ: банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ассоциация банков России (АБР) направила в Министерство юстиции и Центробанк просьбы разъяснить, каким образом должна будет с 1 июня осуществляться маркировка доходов на счетах российских граждан. По мнению кредитных организаций, существует риск, что под принудительное погашение долгов могут попасть алименты на детей, которые получают должники, что, в свою очередь, запрещено законом.

С 1 июня 2020 года в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», запрещающий судебным приставам взыскивать с граждан РФ за долги социальные пособия, которые им выплачивает государство. Для этих целей вводится специальная маркировка видов дохода россиян. Как считает начальник правового управления АБР Сергей Клименко, проблема может возникнуть в том случае, если денежные средства переводит одно физическое лицо другому, никак не маркируя их. В основном, речь идет об алиментах.

«Когда физлицо платит алименты самостоятельно, оно не указывает код вида дохода. Максимум клиент может написать сообщение получателю. Так называемый иммунитет клиента от некорректного зачисления и списания средств в счет долга так и не появится», - заявил Клименко в беседе с РБК.

Таким образом, уверены специалисты АБР, жалобы клиентов на некорректные списания не прекратятся, а банки будут подвергаться административной ответственности.

В связи с этим кредитные организации просят Министерство юстиции разъяснить, должны ли сами клиенты маркировать такие платежи и несут ли банки ответственность, если алименты будут списаны неправомерно. Также АБР обращается к Минюсту с просьбой не наказывать банки за возможные нарушения правил маркировки в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

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