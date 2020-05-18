В Москве выявили самое низкое с начала мая число заражений COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за прошедшие сутки стало самым низким с начала мая и составило 3 238. Такие данные опубликовал оперштаб по борьбе с распространением инфекции в России.

Суточный прирост зараженных опустился ниже отметки в четыре тысячи с 15 мая. На данный момент зафиксирован самый низкий показатель с 1 мая - тогда выявили 3 561 инфицированного, днем ранее случаев было 3093.

В России также третий день подряд фиксируют менее десяти тысяч новых зараженных - за прошлые сутки прибавилось 8 926 случаев. Всего в стране заболели 290 678 человек.