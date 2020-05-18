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Оттачивание мастерства и наблюдение: как проходят тренировки пожарных вертолетов Ми-8 и Ми-26

Анатолий Бородкин
10:37 18.05.2020
Машины готовы работать во всех регионах Центрального военного округа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-26 тренируются на авиабазе Упрун в Челябинской области. На Южном Урале сейчас самые большие в округе проблемы с лесными пожарами.

Наиболее сложные очаги расположены там, где не пройдет наземная техника. Их и предстоит тушить Ми-8 и самому большому транспортному вертолету в мире – Ми-26. Опыт борьбы с огненной стихией у летчиков уже есть.

«Самый крайний (в работе) пожар – это Красноярский край, все знают, в прошлом году очень серьезная ситуация там была. Богучаны, остальные населенные пункты. Далее Самарская область, Оренбуржье, республика Марий Эл, Курганская, Тюменская области», - рассказывает командир эскадрильи Андрей Персиянов.

Машины готовы работать во всех регионах Центрального военного округа. Заправить резервуары летчики могут даже из самых труднодоступных водоемах в горах, непроходимой тайге или тундре. Чтобы сбросить 15 тонн воды с высоты 70 метров потребуется десять секунд.

Каждый тренировочный полет – это не только оттачивание навыков и умений вертолетчиков, но и мониторинг пожароопасной ситуации с воздуха. За день экипажи могут осмотреть более 30 квадратных километров.

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