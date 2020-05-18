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Названа величайшая песня в истории «Евровидения»

Иван Курницкий
00:09 18.05.2020
Впервые песня прозвучала в 1974 году на песенном конкурсе в Великобритании, после чего группа начала путь к мировой славе.
Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Величайшей песней за всю историю конкурса «Евровидение» стала композиция Waterloo шведского музыкального квартета ABBA. Таковы итоги голосования телезрителей, результаты опроса которых опубликовал телеканал BBC News.

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад победили с этой песней в финале конкурса в 1974 году, тогда он проходил в Великобритании. Сразу после этого, Waterloo возглавила чарты во многих странах и стала первым шагом группы к мировой известности. Подсчитано, что с момента дебютного исполнения песни в мире продано свыше шести миллионов ее копий.

Песенный конкурс «Евровидение» проводится каждый год. Хозяйкой и организатором становится страна очередного победителя. Однако, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс пришлось отменить. Вместо него прошло онлайн-шоу «Европа зажигает свет».

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