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В Московской области возобновляется строительство и работа промышленности

Иван Курницкий
00:53 18.05.2020
Работу возобновят более 2 тысяч промышленных предприятий и свыше 600 строительных площадок на территории региона.
В Московской области возобновляется строительство и работа промышленности
© Фото: pixabay.com

В Московской области возобновляется бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работа промышленных предприятий, включая объекты ЖКХ. С таким заявлением выступил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

По предварительным оценкам, работу в Подмосковье возобновят более 2 тысяч промпредприятий и более 600 строительных площадок, на которых заняты около 240 тысяч человек. Губернатор оговорился, что речи о полной отмене ограничительных мер пока не идет.

«Мы следим за тремя ключевыми цифрами. Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше 1 (у нас 0,9), наличие половины свободных коек в больницах (у нас свободны 65%), тестирование должны быть не менее 90 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов)», - подчеркнул глава Московской области.

Обязательное условие возобновления трудовой деятельности – соблюдение санитарных требований и ношение индивидуальных средств защиты от коронавируса, измерение температуры и социальное дистанцирование, напомнил Воробьев.

На территории Московской области по-прежнему действует временный запрет на проведение спортивных, зрелищных, культурных и иных публичных мероприятий. Закрыты торгово-развлекательные центры, рестораны и клубы.

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