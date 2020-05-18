Среди погибших в ДТП под Курганом двое детей

В Куртамышском районе Курганской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли шесть человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по Курганской области.

На 16 километре автодороги местного значения город Куртамыш – село Советское столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2114. Сообщается, что в иномарке находился один человек. Он погиб. Его личность устанавливается. В ВАЗ ехали шестеро, из которых трое детей.

«Погибли 5 человек (3 взрослых и 2 ребенка), личности устанавливаются. Один ребенок доставлен в ЦРБ Куртамышского района», - говорится в сообщении.

На месте трагедии работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства и причины аварии. По информации регионального МЧС, была произведена деблокировка пострадавших из ВАЗ-2114. В спасательных работах задействовано 33 человека и 12 единиц техники.