Трамп обвинил Обаму в некомпетентности в ответ на критику из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп ответил на критику по поводу борьбы с коронавирусом своего предшественника Барака Обамы, обвинив его в некомпетентности. Об этом глава государства заявил журналистам в воскресенье, 17 мая,

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Очень некомпетентным», - заявил Трамп.

Накануне экс-президент Барак Обама выступил с видеообращением к американским выпускникам, в котором подверг резкой критике администрацию Белого дома в неумелой борьбе с коронавирусной инфекцией. Обама отметил, что в стране в условиях пандемии заметно ухудшилась ситуация с расовым и экономическим неравенством. А чиновники, на которых лежит ответственность, «даже не пытаются притворяться, что знают, что делают».

По последним данным, в США зарегистрировано 1 467 820 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране умерли 88 754 пациента с COVID-19. В субботу, 16 мая, палата представителей США одобрила проект о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.