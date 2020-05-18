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На Украине призвали переименовать страну в Русь

Иван Курницкий
00:32 18.05.2020
По мнению Андрея Федура, в «переосновании» и переименовании государства он видит будущее Украины.
На Украине призвали переименовать страну в Русь
© Фото: pixabay.com

Украину нужно «переосновать» и переименовать в Русь. С такой инициативой выступил украинский адвокат Андрей Федур. На своей странице в социальных сетях он напомнил главе государства Владимиру Зеленскому о нереализованном обещании того переехать вместе с политическим аппаратом в новое здание. Происходящее в Киеве Федур навал «балом Сатаны».

«Еще год назад нынешний гетман, как ребенок почти непорочного политического зачатия, хотел все изменить, даже место своего дворца. Но он не нашел ничего лучше музея Ленина, тот который сегодня именуется "Украинский дом". И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила. Правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», - приводит слова юриста портал «Страна.ua».

По мнению адвоката, путь к значимым переменам на Украине он видит в переименовании страны. В своих идеях он не одинок. Год назад, бывший посол Украины в США Юрий Щербак в одном из своих интервью заявил, что у Украины «украли» историческое название Русь. Экс-дипломат намерен написать фантастический роман, о будущем своей страны, которая смогла вернуть себе название Украина-Русь.

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