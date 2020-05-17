В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Газета Sunday Times составила первый рейтинг богатейших жителей Великобритании после вспышки пандемии, в который вошли трое россиян. С восьмого на седьмое место в двадцатке «богачей» перешел бизнесмен Алишер Усманов Его состояние оценивается в 14,16 миллиардов долларов. Одиннадцатое место занял Михаил Фридман - его показатель 12,4 миллиарда долларов, а Роман Абрамович занял следующую позицию, его состояние составляет 12,31 миллиарда долларов.

Лидером списка, самым богатым великобританцем стал изобретатель и основатель компании Dyson Ltd. Дайсон знаменит за создание вакуумного пылесоса и гигиенической сушки для рук, его состояние достигло почти 20 миллиардов долларов. Издание указывает, что из-за коронавируса богатые люди много потеряли - общий размер убытков составляет 65 миллиардов долларов.