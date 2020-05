Bloomberg снова изменил заголовок статьи о статистике смертности от COVID-19 в России

Агентство Bloomberg во второй раз скорректировало заголовок своего материала от 13 мая про «занижение» статистики смертности от COVID-19, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В первоначальном варианте публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», позже издание заменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли», - написала Захарова в Facebook.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что таким образом, западная пресса старается отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.

По версии ВОЗ, для окончательной оценки смертности от COVID-19, как и от любого другого заболевания, необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, заявили в ВОЗ. Потому что оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний.

Напомним, журналисты американских СМИ утверждают, что количество умерших от COVID-19 в России якобы может не соответствовать реальным показателям. МИД РФ потребовал от редакций опровергнуть данные фейки -в редакции The New York Times и Financial Times будут отправлены соответствующие запросы. Специальная комиссия Госдумы попросила российский МИД принять меры в отношении редакций после материалов о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ.