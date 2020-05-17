Увеличить КПД: названы способы повысить качество работы смартфона

Чтобы повысить работоспособность смартфона необходимо периодически проводить его чистку. Так как, одна из главных причин снижения эффективности работы устройства заключается в недостатке памяти и «засорении» ненужными файлами и приложениями.

«Удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео», - посоветовал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

В случае, если телефон уже не новый, то можно отключить в настройках эффекты, анимации, которые тоже замедляют работу устройства.

Также эксперт сказал, что в некоторых случаях может помочь перезагрузка телефона или сброс до заводских настроек, передает «Прайм».

Кстати, во время пандемии смартфон может быть рассадником инфекции и его использование крайне опасно. Смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя. Поэтому, его стоит периодически обрабатывать дезинфицирующими средствами.