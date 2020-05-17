В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

Для окончательной оценки смертности от COVID-19, как и от любого другого заболевания, необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, заявили в ВОЗ. Потому что оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний.

«ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», - передает заявление представительства ВОЗ в России РБК.

Данное пояснение было необходимо в связи с тем, что многие американские СМИ обвиняют Россию в якобы неправильном ведении статистики летальных случаев от нового заболевания. В МИД РФ попросили редакции опровергнуть данные фейки.

Новый виток развития скандала начался после публикации статьи Bloomberg, которая уже несколько раз была изменена в названии.

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру.