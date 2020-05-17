Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19

Ирина Егорова
08:30 17.05.2020
Для оценки смертности от коронавируса в мире нужны данные в «глобальном масштабе».
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
© Фото: Li Jianan, Xinhua, Globallookpress

Для окончательной оценки смертности от COVID-19, как и от любого другого заболевания, необходимо дождаться большего количества исследований по летальности в глобальном масштабе, заявили в ВОЗ. Потому что оценка показателей смертности является сложной задачей для многих заболеваний.

«ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу. Это связано с тем, что не каждый, кто умирает от гриппа, был протестирован на наличие вируса», - передает заявление представительства ВОЗ в России РБК.

Данное пояснение было необходимо в связи с тем, что многие американские СМИ обвиняют Россию в якобы неправильном ведении статистики летальных случаев от нового заболевания. В МИД РФ попросили редакции опровергнуть данные фейки. 

Новый виток развития скандала начался после публикации статьи Bloomberg, которая уже несколько раз была изменена в названии.

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.05.2020, 04:17
Глава Минздрава объяснил изменения в принципе назначения надбавок медикам, борющимся с COVID-19
Дата16.05.2020, 20:58
На аэродром Чкаловский приземлились самолеты из Сербии с российскими военными
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:30 В стране и мире
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
08:12 В стране и мире
Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах
07:22 В стране и мире
Глава Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом
05:48 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, поможет ли закаливание против коронавируса
05:24 В стране и мире
В МЧС провели масштабную дезинфекцию зданий транспортной инфраструктуры
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:00 Армия
Первый Ил-76 вылетел из Сербии в Россию
09:55 ОПК
Маскирует под сугробы: «Ростех» разработал новейший материал для военной техники
09:45 В стране и мире
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
09:43 Армия
Вторая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинула Белград
09:05 В стране и мире
Bloomberg снова изменил заголовок статьи о статистике смертности от COVID-19 в России
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.