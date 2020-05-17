Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах

При походе в магазин наибольшую опасность в плане заражения коронавирусом представляют не товары, а другие покупатели и кассиры, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев. Поэтому, чтобы обезопасить себя, посещать магазины следует только в масках и перчатках, тем более, что этого сейчас требует введенные с 12 мая новые правила нахождения в общественных местах. К тому же, магазины теперь вправе не обслуживать покупателей без данных средств индивидуальной защиты.

Дома необходимо все купленные товары обработать.

«Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома», - посоветовал Зуев.

По словам специалиста, продукты без упаковки, например овощи и фрукты, достаточно помыть с мылом или подержать некоторое время в горячей воде, потому что вирус не выдерживает 40 градусов, передает портал URA.RU.

Обрабатывать продукты дезинфицирующими средствами, содержащими спирт, но избегать средств с добавлением хлора. Ими можно обрабатывать, например, двери, дверные ручки и другие поверхности, которые не «контактируют» с продуктами.

При походе в магазин не лишним будет соблюдение социальной дистанции и разметки. По последним данным в России выявлено более 272 тысяч случаев COVID-19. Пока действует режим самоизоляции гражданам разрешается выходить из дома только в магазин, аптеку, медицинское учреждение, при выгуле собаки и выбросить мусор. Покидать дом с другой целью не рекомендуется, чтобы не допустить еще большего распространения инфекции.