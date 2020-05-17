Глава Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом.

Средства пойдут на закупку стационарных приборов для термометрии, а также на технические средства для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей, передает РИА Новости.

Чукотский автономный округ занимает последнюю строчку среди всех регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировано 47 случаев инфицирования, при этом 19 человек выздоровело и нет ни одного летального исхода. По последним данным, в России с начала распространения эпидемии зарегистрировано 272 043 случая заражения.

Определенные проблемы сложились с дополнительными выплатами медикам, которые, по поручению президента Владимира Путина, должны были быть перечислены тем врачам, которые работают с больными коронавирусом. Деньги были перечислены в регионы, но стимулирующих надбавок медперсонал так и не получил. В связи с этим, глава государства резко раскритиковал местные власти, призвав «не разводить канитель» вокруг этого вопроса, и выполнить поручение «сегодня же».

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, рассчитывать выплаты будут по факту работы сотрудника без привязки ко времени как это делали в некоторых регионах страны.