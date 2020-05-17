Огонь и облако черного дыма: в центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв

В центре Лос-Анджелеса в нежилом коммерческом здании прогремел взрыв, сообщает Associated Press.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что огонь достигает десятка метров высоту, а клубы черного дыма стоят высоко в небе над американским городом.

Очаг возгорания находился в малоэтажном коммерческом здании, где хранились масла, предназначенные для фармакологии, сообщил капитан пожарной службы мегаполиса Эрик Скотт.

«Мы полностью потушили возгорание приблизительно за два часа. Причины и обстоятельства этого крупного чрезвычайного происшествия расследуются», - передает его слова ТАСС.

В тушении крупного возгорания на улице Бойд-стрит принимали участие более 200 спасателей. В процессе тушения десять человек получили сильные ожоги.