NASA хотят вместе с Россией осваивать Луну

Россия отвечает необходимым условиям для сотрудничества с NASA в программе по технологическому освоению Луны.

«Мы, конечно, надеемся, что Россия будет частью этого соглашения», - заявил замдиректора NASA Джим Морхард Ars Technica.

Главными условиями для совместной работы США и других стран в космосе являются их готовность открыто публиковать научные знания и обеспечивать прозрачность работы. Это требование Россия всегда соблюдала, считают в NASA, а вот Китай, например, в настоящее время, этим условиям не соответствует, считает замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд.

Также Голд назвал главную цель сотрудничества с Россией.

«Мы хотим не только отправить астронавтов на Луну, мы хотим продвигать наши ценности вперед», - уточнил он.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что программа по освоению Луны может стать серьезным фактором для взаимодействия России и США.

Новая лунная программа NASA «Артемида» предполагает несколько полетов к Луне, первый из которых запланирован на 2021 год с международным составом астронавтов на борту. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». Пока работы над миссией «Артемида» по освоению Луны приостановлены из-за пандемии коронавируса.