Тимошенко сравнила Украину с почти затонувшим «Титаником»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действия украинского правительства не связаны с улучшением обстановки в стране и сравнила Украину с «Титаником». Об этом политик рассказала на заседании совета фракций Верховной рады.

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — приводит слова Тимошенко телеканал «112».

Ранее на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко назвала «аферой века» готовящийся закон о распродажи украинских земель, пригодных для использования в сельском хозяйстве.