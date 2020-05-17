В Роспотребнадзоре рассказали, поможет ли закаливание против коронавируса

Стимулирование общей активности иммунного ответа, которое производится при закаливании организма, недостаточно, чтобы справиться с коронавирусной инфекцией.

Такое мнение высказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Специалист указал, что подобные процедуры действительно помогут укрепить здоровье, но в случае, если доза вируса, попавшего в организм, достаточно велика, то от заражения «закалка» не поможет.

Но, как отметил эксперт в интервью «Российской газете», больших рисков занятия по закаливанию себя, включая купание в холодных общественных водоемах, тоже не несут. COVID-19 передается воздушно-капельным и котнактно-бытовым путями, к которым общая купальня не относится.

Ранее эксперт указал, что заразиться коронавирусной инфекцией на улице без контакта с другими людьми нельзя, так как вирус не способен существовать самостоятельно в окружающей среде.