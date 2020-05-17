Эксперт поделилась рекомендациями при сложностях в выплате кредита

В период пандемии коронавируса большая часть заемщиков столкнулась с трудностями выплаты кредитов. Чтобы избежать или минимизировать риски в непростое время, эксперт проекта министерства финансов России по финансовой грамотности Татьяна Кирик поделилась рекомендациями.

В первую очередь специалист советует проверить условия кредитного договора и договора страхования, если он был.

«Возможно, текущая ситуация является страховым случаем. Если же страховки нет или нет страхового случая, то стоит рассмотреть варианты реструктурирования и рефинансирования кредита, и узнать, возможны ли для вас кредитные каникулы», - отметила Кирик.

Также она подчеркнула, что ни реструктуризация, ни кредитные каникулы не уменьшают сумму выплат.

Сумма основного долга и начисленные проценты по-прежнему неизменны, однако выплаты по кредиту при реструктуризации растянутся на более длинный срок.

В случае предоставления кредитных каникул заемщику предоставляется время на работу по задолженности без платежей или с меньшими суммами выплат.

В тоже время эксперт рассказала и о рефинансирование кредитной задолженности, которая представляет собой перекредитование на новых условиях.

«Это может снизить процент по кредиту, объединить все кредиты в один для удобства. При улучшении финансового положения, можно сделать полное или частичное досрочное погашение задолженности, чтобы уменьшить итоговую переплату», - сказала Кирик в интервью РИА Новости.

По ее словам, главным преимуществом в этом случае является то, что новый срок кредита подбирается с целью посильного взноса платежей.