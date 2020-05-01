Названы люди, чаще других попадающие в реанимацию с коронавирусом

Чаще всего в реанимацию с осложнениями, вызванными COVID-19, попадают люди, чей вес превышает сто килограммов. Об этом рассказала врач-реаниматолог одной из московских больниц.

По ее словам, самому молодому из поступивших к ним пациентов было 20 лет. Также в больницу поступали 26-, 30- и 40-летние пациенты. Немало тяжелобольных коронавирусом пожилых граждан в возрасте до 80 лет.

«Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше. Что неудивительно: у пациентов с меньшим весом намного легче протекают все процессы», — приводит на условиях анонимности слова врача «Вечерняя Москва».

Она добавила, что 80 процентов больных до заражения коронавирусом имели сопутствующие заболевания, такие как диабет, ожирение или болезни, связанные с сердцем.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире COVID-19 заражены 3 257 088 человек. Погибли 233 398, вылечились — 1 014 761.